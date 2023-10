Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Dayana, de 33 años, que vive en San Juan de Miraflores:

Doctora Moro, necesito su sabio consejo. Le cuento mi caso. Hace un mes fui al traumatólogo por un dolor leve en la cintura. Él me ordenó una resonancia magnética que arrojó que tenía una hernia discal. El médico me derivó al neurocirujano. Este último doctor, tras revisar mi examen, me dijo que tenía que hacer terapia física y rehabilitación ya que eso me ayudaría a atenuar mi dolor.

Decidí hacerle caso al médico y comencé a hacer terapia en un centro de rehabilitación. Allí fue que conocí a Piero. Él es quien me hace las sesiones de terapia. Desde el primer día tuvimos una excelente comunicación. Me explicó cómo desarrollaríamos las terapias. Así, en cada terapia se mostraba muy amable y atento conmigo. Poco a poco me pareció un hombre muy interesante. Siempre conversábamos. Me contó de sus metas, de la pasión que tiene por su trabajo, de su deseo por capacitarse y de que todos sus pacientes se recuperen de sus dolencias.

Todo eso hizo que me sintiera muy atraída por él. Hoy puedo reconocer que me gusta mucho. En ocasiones, cuando me masajea me siento en las nubes. Le confieso que varias veces he querido robarle un beso. No sé cómo he logrado controlarme.

Señora Magaly, ¿usted cree que estaría bien si lo invito a salir? Me da un poco de temor hacerlo, no quiero que piense que soy una mujer atrevida, descarada, etc. Por favor, aconséjeme. ¿Cómo debo acercarme a Piero?

CONSEJO

Estimada Dayana, creo que debes ir con calma. Considera la posibilidad de que Piero tenga pareja. Sería bueno que averigües eso. Si es así, tendrías que descartar acercarte a él. Si está solo, de igual forma, actúa con prudencia. Déjame decirte que no veo nada de malo en que lo invites a salir. Puedes proponérselo, a ver qué resulta. Siempre sé respetuosa. Suerte.

