Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Renzo de 29 años, que nos escribe desde Puente Piedra.

Doctora Magaly Moro, recurro a usted porque llevo meses guardando una pena enorme en el pecho. Amo profundamente a Celia, pero siento que para ella soy una presencia invisible en su círculo más íntimo. Aunque compartimos momentos hermosos a solas, hay una barrera invencible cuando se trata de su entorno cercano. Cada vez que toca una reunión familiar, ella inventa cualquier excusa para ir sola y dejarme de lado.

En este tiempo yo le he abierto de par en par las puertas de mi vida sin dudarlo. Mis padres la quieren como a una hija más y mis hermanos siempre la reciben con los brazos abiertos. Me llena de orgullo presentarla como mi compañera porque no tengo nada que ocultar. Sin embargo, al ver que ella jamás devuelve ese gesto, un dolor amargo empieza a carcomerme por dentro.

La duda me quema a diario y me hace cuestionar mi propio valor al lado de ella. Llego a pensar que se avergüenza de mí, de mi forma de ser o quizás de mi origen. Jamás he querido sonar posesivo ni forzar las cosas, pero esta indiferencia desmedida ya me está desgastando. Callar por tanto tiempo me ha generado un nudo en la garganta que ya no puedo tolerar.

No sé si encararla de una vez por todas para exigirle el lugar que merezco en su vida. A veces me digo que debería tener más paciencia y esperar a que nazca de su propia voluntad. Tengo miedo de presionarla y fracturar la relación, pero tampoco quiero seguir siendo un novio clandestino. ¿Qué debo hacer, doctora?, ¿debo reclamarle o sigo esperando a que tome la iniciativa?

CONSEJO

Querido Renzo, no mereces vivir un amor a medias. Es momento de tener una conversación franca con ella y expresarle, sin pelear, pero con firmeza, cómo te afecta su actitud. Amarse implica compartir espacios, por lo que tienes todo el derecho de saber qué lugar ocupas en su vida. Si de verdad te valora, escuchará tus sentimientos y dará el paso para incluirte. Suerte.