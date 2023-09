Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Cristina, de 25 años, que vive en Carabayllo:

Doctora Moro, estoy triste, desilusionada y tengo una cólera inmensa.

Mi exenamorado es el causante de que me sienta tan mal. Su nombre es Alberto.

Si bien considero que él es una buena persona hay actitudes que no me gustan de él y que ya no estoy dispuesta a tolerar. Alberto es muy poco romántico y detallista. No es de dar presentes y no me refiero a regalos costosos sino, por ejemplo, a chocolates o ramos de flores. Nunca me ha dado una rosa. Imagínese.

El pasado jueves yo, al igual que muchas chicas en el Perú, esperé con ansias que Alberto me diera unas flores amarillas. Días antes le había contado la tradición de que cada 21 de septiembre los enamorados regalan flores de este color a sus chicas. Esperé que captara la idea, pero no lo hizo. Nunca recibí las flores.

El sábado en la noche le reclamé su falta de atención, de cariño y de detalles hacia mí. Le dije que esperaba que me regalara flores amarillas y que me sentía muy mal con sus casi nulas demostraciones de amor.

Él se disculpó conmigo. Me dijo que no había entendido la indirecta de las flores y que se esforzaría por ser más detallista y amoroso.

Le dije que no era necesario porque me hubiera gustado que tuviera la iniciativa antes, no ahora que le estoy reclamando. Terminé con él y desde entonces no le respondo las llamadas y los mensajes. ¿Cree que estoy haciendo bien o debería darle una oportunidad?

CONSEJO

Estimada Cristina, entiendo tu molestia. Considero que deberías darle una oportunidad a Alberto. Habla con él y dile lo que sientes sobre su falta de detalles. Sin embargo, ten siempre presente que, aunque él no sea muy detallista eso no necesariamente significa que no te ame. Algunas personas son más demostrativas que otras. Trata de entender eso. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe