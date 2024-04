Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de José, de 30 años, que vive en Barranco:

Señora Magaly Moro, le escribo con la intención de que me brinde su sabio consejo.

Mi relación sentimental con Marlene está en declive debido a la atención desmedida que ella le brinda a sus cinco gatos. Mi chica adoptó dos felinos en enero. Su buen corazón la motivó a ello. A ella siempre le han encantado los mininos. Por eso cuando me lo contó, le dije que me parecía perfecto que tenga mascotas. Tanto ella como su mamá se hacían cargo de los dos gatos.

No obstante, hace casi tres semanas, Marlene se vio obligada a adoptar tres gatos más que habían sido abandonados en una caja cerca a un mercado. Los felinos eran bebés por lo que mi chica se convirtió prácticamente en la madre de ellos. Desde que están en su casa, no duerme bien, se levanta en la madrugada, cada tres horas, a darle leche con una jeringa, igual en la noche cuando regresa de trabajar. Incluso su mamá pidió vacaciones para atender a los gatos en las mañanas y tardes.

Esta situación ha hecho que Marlene y yo no podamos vernos como antes, ella va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa debido a que tiene que atender a los gatos bebés. Así se ha repartido el trabajo con su mamá.

En tres semanas solo la he visto un día, ¡un día! Tampoco hablamos por teléfono porque ella suele estar ocupada con sus cinco gatos. No sé cuánto tolere esta situación, doctora. Necesito su consejo, no quiero que mi relación con Marlene se deteriore más. Su ayuda, por favor.

CONSEJO

Estimado José, te sugiero que seas muy paciente. Entiendo tu desesperación, pero esta etapa pasará. Los gatos bebés necesitan mucha atención y cuidados, pero en poco tiempo crecerán y serán más independientes. Marlene es una persona con un gran corazón. Sus acciones y el amor por los animales lo demuestran. Eres muy afortunado de tenerla a tu lado. Valórala. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe.