Hoy te cuento la historia de Magda, de 47 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctorcita, me siento estresada porque mi marido se ha empecinado en cuidar los pocos cabellos que le quedan debido a la calvicie que sufre, y se hace unos peinados muy raros y, sobre todo, vergonzosos. Yo amo a Néstor y he intentado comprender el proceso de su calvicie, porque en su juventud uno de sus “sex appeal” era su pelo largo, que lo hacía parecer rockero.

No obstante, hace un año empezó a caérsele el cabello. Él sabía que esto iba a pasar porque siempre tuvo unas entradas prominentes, y además, su papá y hermano también son pelados. Sin embargo, Néstor siempre se ha cuidado en exceso, por eso asumo que la caída fue más lenta. Ahora ya le quedan cuatro pelos y, aún así, no se rapa. No quiere aceptar que se está quedando calvo.

Gasta mucho gel y se esparce los cabellos para tapar las partes donde no tiene, pero se ve muy ridículo. He tratado de convencerlo de que sería mejor raparse, pero no he logrado nada. Me preocupa que esta situación lo esté afectando más de lo que parece y nos cause problemas.

Por favor, doctora, necesito su consejo. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo a aceptarse como es y que deje de preocuparse tanto por su calvicie? Yo lo amo tal como es, pero no sé cómo hacerle entender eso sin lastimarlo.

CONSEJO

Querida Magda, lo mejor es hablar con Néstor desde el cariño y la comprensión, sin burlas ni presión. Puede ayudarle a aceptar su imagen mostrándole apoyo y resaltando sus cualidades más allá del cabello. También podrían buscar juntos un estilo que le guste y le haga sentir cómodo. La paciencia y el amor son clave para que él se sienta seguro.