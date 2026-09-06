Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Patricia de 34 años, que nos escribe desde Los Olivos.

Doctora Magaly, llevo casi tres años con Renato y hay algo que cada vez me duele más. Él asegura que me ama, es cariñoso conmigo cuando estamos solos y siempre encuentra la manera de hacerme sentir especial, pero cuando estamos con otras personas parece que nuestra relación no existiera. Nunca me presenta como su pareja y, cuando alguien le pregunta si tiene enamorada, simplemente cambia de tema o dice que está tranquilo.

En redes tampoco hay prácticamente ninguna señal de que estamos juntos. Él asegura que no le gusta exponer su vida privada, pero sí publica otras cosas y eso me hace preguntarme por qué nuestra relación tiene que mantenerse tan escondida.

Yo no quiero que publique fotos conmigo todos los días ni que tenga que demostrarle a todo el mundo que me quiere. Solo quiero sentir que tengo un lugar en su vida. Una vez, durante una reunión, alguien le preguntó si tenía pareja y él respondió que estaba tranquilo. Yo estaba a su lado y me sentí realmente mal.

Lo que más me confunde es que hablamos de nuestro futuro. Incluso hemos conversado sobre vivir juntos, pero cuando intento saber cuándo podríamos dar ese paso, me dice que todavía tenemos tiempo. Mis amigas creen que estoy perdiendo años con alguien que no termina de decidirse por mí. Yo no sé si están exagerando o si realmente estoy ignorando señales que debería tomar en cuenta.

Doctora, ¿estoy pidiendo demasiado al querer que me dé mi lugar, doctora? ¿O debería aceptar que esta es simplemente su manera de vivir una relación?

CONSEJO

Estimada Patricia, querer privacidad es diferente a mantener una relación en segundo plano. Habla con Renato y explícale qué situaciones te hacen sentir relegada, sin centrar la conversación en las redes sociales. Pregúntale también qué espera realmente de la relación. Si después de hablarlo sigue evitando darte un lugar claro, tendrás que decidir si puedes aceptar esa dinámica sin sentirte menospreciada.