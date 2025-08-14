Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Rosa, de 62 años, que nos escribe desde Surquillo.
Doctora Magaly, a veces me pongo a pensar si valió la pena haber trabajado tanto. Ahora que estoy a punto de cumplir 63 años, siento que ya es muy tarde para encontrar a ese compañero con quien compartir mi vida. Seguramente, ese hombre que imaginé alguna vez ya está casado… y con nietos.
Siempre me sentí un poco distinta a las mujeres de mi generación. Mientras muchas de mis amigas se casaban jovencitas, yo decidí seguir otro camino: estudié, trabajé sin parar y logré sacar adelante un negocio propio. Rechacé propuestas amorosas porque pensaba que me distraerían o que solo buscaban acercarse por interés. Tuve algunos romances breves, claro, pero nunca llegué a algo serio. Y sin darme cuenta, los años pasaron volando. Hoy me miro al espejo y veo una mujer con canas, con arruguitas… y una casa en silencio.
Tengo todo lo que alguna vez soñé en lo profesional, pero me falta alguien con quien celebrar mis logros, alguien que me abrace después de un día largo. He intentado conocer a alguien en aplicaciones de citas, pero siempre termino sintiéndome fuera de lugar. No creo ser una mujer poco atractiva, pero parece que mi edad asusta. Y además, la verdad es que soy muy tímida como para dar el primer paso.
¿Cree usted que todavía tengo chance de encontrar el amor? A veces pienso que ya fue, que ese tren ya pasó… pero hay una parte de mí que no quiere rendirse. Solo necesito un poco de claridad.
CONSEJO
Querida Rosa, nunca es tarde para el amor. Muchas personas encuentran pareja después de los 60. No dejes que la edad te limite ni te desanimes por rechazos. Sigue mostrándote tal como eres, sin miedo. El amor no tiene edad, y siempre hay alguien buscando a alguien como tú. Confía en ti y no te rindas.