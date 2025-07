Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Andrea, de 36 años, que nos escribe desde San Isidro.

Doctora Magaly, estoy realmente agotada con la actitud de mi suegra y no sé cómo manejar esta situación que cada día se vuelve más difícil. Todo empezó cuando Carmen, la mamá de mi esposo, perdió su trabajo después de quince años en la misma empresa. La despidieron y solo le dieron un pequeño monto por compensación, que ella no supo administrar.

En ese momento no me preocupó, porque pensé que era su plata, pero el problema comenzó cuando ese dinero se acabó. Empecé a notar que Carmen venía a almorzar casi todos los días a casa. Al principio pensé que solo quería pasar tiempo con sus nietos y con nosotros, pero poco a poco me di cuenta de que lo hacía para no gastar ella misma. Intenté ser paciente y mantener la calma, aunque me sentía incómoda por la situación.

La situación explotó cuando la vi en la puerta de mi casa reclamándole a mi esposo que le dé dinero. Le gritaba cosas como “Tú eres mi hijo, no me puedes dejar sola. Tú tienes que mantenerme.” Bajé para pedirle que bajara el volumen por los niños, pero no hizo caso y siguió con el mismo reclamo.

Lo que más me preocupa es que ella nos está dejando casi sin nada, solo con lo justo para vivir, y lo peor es que pide dinero solo a nosotros, ni siquiera a sus otros hijos. Esto está afectando nuestra economía y la tranquilidad en casa. Me siento atrapada y no sé cómo poner límites sin causar un conflicto mayor.

​Doctora, ¿cómo puedo hablar con mi esposo para que juntos encontremos una solución? No quiero que esta situación destruya nuestra familia.

CONSEJO

Querida Andrea, habla con tu esposo en calma y sin culpas, para que juntos definan límites claros con su madre. Es importante que Carmen entienda que la ayuda tiene un límite y que deben cuidar su bienestar económico. Busquen apoyo externo, como un terapeuta familiar, para mediar y fortalecer la comunicación. Protejan su hogar sin dejar de mostrar respeto.