Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana , de 33 años, que nos escribe desde San Juan de Lurigancho.

Doctora Magaly, necesito ayuda porque no sé cómo librarme de una responsabilidad que no quiero aceptar.

Resulta que mi pareja, Carlos, con quien llevo dos años y medio, me pidió que sea la madrina de bautizo de su sobrina, la hija de su hermana. Esa niña es su consentida, según él “es su princesita”. Al principio, eso me molestaba un poco, hasta sentía celos, porque cada vez que salíamos a hacer algo nuevo, siempre la llevaba con nosotros. Para colmo, la niña es bastante caprichosa y traviesa, hace berrinches constantes, lo que me pone muy incómoda.

Nunca dije nada para no generar problemas con Carlos, intenté mantenerme al margen. Pero hace poco, él insistió para que acepte ser madrina porque, según dice, la niña me tiene mucho cariño. Eso no es verdad, doctora. La niña me grita y me lanza cosas cuando voy a verla con él, simplemente no nos soportamos.

Cuando me pidió ser madrina, traté de esquivar la respuesta y me fui al baño. Después intenté evitar el tema, pero no funcionó, porque me llamó en la noche y le dije que sí. La verdad, quería decir que no, pero temí que se molestara.

Sé que no está bien que no me guste su sobrina, porque es parte de su familia, pero no sé qué hacer. Me da miedo tener que estar pendiente de esa niña toda mi vida cuando ni siquiera la soporto. ¿Doctorcita, qué me aconseja?

CONSEJO

Estimada Mariana, es importante ser honesta contigo misma y con Carlos. Aceptar una responsabilidad solo por evitar un conflicto puede generar resentimientos a largo plazo. Habla con él con sinceridad, explícale cómo te sientes y busca juntos una solución que no te haga sentir atrapada. El respeto y la comunicación abierta fortalecerán su relación.