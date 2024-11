Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Fabiana de 28 años, de Carabayllo:

Fabiana (28, Carabayllo). Estimada doctora Magaly, le escribo porque me encuentro en una situación bastante difícil y necesito de su consejo. Hace unos días me di cuenta de que necesito cobrar un préstamo que le hice a mi exnovio, pero no sé cómo manejarlo. La situación es complicada porque nuestra relación terminó de una manera dolorosa y no sé si debo dejar a un lado mi orgullo para exigirle lo que me debe.

Daniel fue mi pareja durante tres años. Al principio, todo parecía perfecto: él era atento, cariñoso y siempre parecía preocuparse por mí. De hecho, confiaba tanto en él que incluso le presté 2 mil soles para que comenzara un negocio, creyendo que era una buena inversión y que me lo devolvería pronto.

Sin embargo, hace seis meses descubrí que me era infiel con una compañera de la universidad. Una amiga me alertó sobre la situación y, un día, los vi juntos en un parque, besándose. La rabia me invadió y terminé abofeteándolo y alejándome de él. Después de eso, corté todo contacto, incluso decidí no reclamarle el dinero que me debía.

Ahora, mi madre está por someterse a una operación y nuestra situación económica se ha complicado. Doctora, no sé si debo dejar el orgullo de lado y exigirle el dinero que me debe. Estoy confundida, entre el rencor y la necesidad económica, y no sé cómo manejar esta situación. ¿Qué me aconseja hacer en este caso?

CONSEJO

Querida Fabiana, entiendo tu dilema. Es normal sentir resentimiento, pero también es importante priorizar tus necesidades actuales. Si el dinero es urgente, podrías contactarlo de forma clara y directa, solo para exigir lo que te debe. Mantén la conversación lo más tranquila posible, sin entrar en emociones del pasado. Tu bienestar y el de tu madre es lo primero.