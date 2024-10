Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Sergio, de 28 años, del Callao:

Doctora Magaly, le escribo porque necesito de su consejo. Hace tres meses conocí a Kimberly a través de Tinder, un aplicativo para unir personas. Desde la primera vez que vi las fotos de su perfil me pareció una chica muy atractiva, tiene una figura muy bien formada, un busto bien marcado que luce muy sexy cuando viste polos escotados y unas caderas de infarto. Realmente es una diosa.

Me sorprendí al saber que habíamos hecho “match” en el aplicativo. Así que empezamos a chatear y la química empezó a fluir entre los dos. Todos los días nos escribíamos, descubrimos que tenemos los mismos gustos, a ambos nos gusta el deporte y lucir bien físicamente.

Decidimos intercambiar números de celulares y empezamos a escribirnos por Whatsapp. Una vez le mandé un audio con la intención de que ella me responda también con otro audio y así escuchar su voz, pero Kimberly me respondió con mensaje de texto.

Eventualmente yo le envío audios porque me es más rápido para comunicarme, pero ella siempre me responde escribiendo. Después de mucho insistirle, le dije para vernos en persona. Al principio me ponía excusas, pero después aceptó.

Cuando la conocí entendí por qué ella no me enviaba audios y evitaba que nos viéramos en persona. Doctora, Kimberly tiene una voz muy chillona. Parece un pito cuando habla, y peor es cuando se ríe. La gente nos queda mirando siempre. Realmente ella me gusta mucho físicamente, pero no sé si pueda soportar su voz. No sé qué hacer.

CONSEJO

Sergio, realmente me parece descortés que estés pensando en dejar a una chica solo porque no te gusta su voz. Todos tenemos cualidades y defectos, y si realmente te gusta Kimberly no debería preocuparte o incomodarte su forma de hablar o reír. Pienso que eres un hombre superficial y que realmente no estás interesado en ella. Lo mejor es que te alejes y no le hagas daño.