Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Renata, de 27 años, que nos escribe desde Jesús María
Doctora Magaly Moro, le escribo muy confundida porque he conocido a un chico maravilloso. Él es súper inteligente, atento y siempre tiene un gran tema de conversación cuando salimos. Me ilusiona un montón compartir tiempo a su lado y sentía que todo iba a la perfección. Pero ha surgido un gran problema que podría alejarnos.
Cada vez que nos sentamos juntos en la mesa para comer, Germán hace unos ruidos extraños y espantosos al masticar que me revuelven el estómago por completo. Es una situación muy incómoda que me apaga todo el romanticismo y me desconcentra. Trato de mirar a otro lado e Intento disimular mi cara de desagrado cuando estamos comiendo, pero me cuesta demasiado.
Estoy en una encrucijada total y no sé cómo actuar ante esta incómoda situación. Por un lado, tengo ganas de hablar con él de forma directa y pedirle que se corrija. Sin embargo, me muero de vergüenza de pasar por antipática y terminar hiriendo su orgullo. También he pensado en desaparecer de su vida y alejarme sin decirle absolutamente nada.
Germán es muy agradable en los demas aspectos y por eso no quiero ser injusta ni exagerada, pero de verdad me cuesta ignorar esos ruidos molestos. Temo que si me callo esto termine desgastando lo bonito que hemos construido hasta ahora. Necesito que me guíe en este dilema porque no sé qué camino tomar con él. Espero atenta su respuesta en esta sección que sigo con absoluta fidelidad, doctora.
CONSEJO
Querida Renata, la comunicación es la base de cualquier relación que empieza y no debes tener miedo de expresar lo que sientes. Si este chico es tan maravilloso e inteligente como dices, sabrá escuchar tu observación con madurez si se lo dices con mucho tacto y delicadeza. No te alejes sin intentar resolverlo primero; dale la oportunidad de mejorar antes de tomar una decisión radical. Suerte.