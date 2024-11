Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Roberto, de 32 años, de Pueblo Libre:

Doctora Magaly Moro, le escribo porque me siento algo contrariado con mi relación de pareja. Salgo con Cinthya desde hace dos meses. Nos conocimos en el trabajo y me gustó desde la primera vez que la vi. Sin embargo, debo confesar que hay algo en ella que me tiene consternado, y es que tiene gustos extraños, fuera de lo común.

Le explico. Para el 31 de octubre, día de la Canción Criolla y Halloween, pensaba llevarla a bailar a una fiesta de disfraces en casa de unos amigos. Cuando le iba a contar mis planes, ella me sorprendió diciéndome que había comprado dos entradas para recorrer el cementerio Presbítero Matías Maestro la noche del 31.

Ella estaba entusiasmada con la idea, mientras yo me moría de terror por dentro, pero no lo manifestaba porque no quería que ella piense que soy un cobarde. Le dije que había planeado ir a la fiesta de unos amigos y que me gustaría que fuéramos juntos y disfrazados.

Me dijo que no había problema, porque el recorrido por el cementerio era de 7 a 10 de la noche y después iríamos a la fiesta. Doctora, no tuve escapatoria así que acepté a ir a esa cita de terror con Cinthya. Cuando llegamos al cementerio todo el tiempo tuve la sensación de que alguien me apretaba el cuello y no podía respirar. Mientras ella estaba feliz, yo la pasé terriblemente mal.

El problema es que ahora quiere ir a un recorrido en noche de Luna Llena, porque ella tiene una fijación con la Luna. No sé cómo decirle que no quiero volver a ese lugar sin que eso ocasione una pelea entre los dos. ¿Qué hago?

CONSEJO

Querido Roberto, debes ser sincero con Cinthya y decirle que no te agradó la visita al cementerio, que solo lo hiciste por complacerla y no quieres volver más. Estoy segura de que ella te comprenderá y no pensará que eres un cobarde. Si quieres que tu relación crezca, debes ser sincero. Recuerda que las relaciones se basan en la comunicación y la confianza. Suerte.