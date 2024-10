Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana, de 35 años, de San Martín de Porres:

Señora Magaly, necesito su ayuda con una inquietud que me atormenta.

Javier y yo llevamos un año de casados. Tras tres años de noviazgo decidimos dar el siguiente paso convencidos de que queríamos formar una familia. Al principio, nos costó adaptarnos a la convivencia, ya que nunca habíamos vivido juntos, pero pensé que estábamos en camino. Sin embargo, hace dos meses, noté un cambio en el comportamiento de mi esposo que me pareció extraño.

Javier comenzó a dejar de dormir conmigo en la cama y optó por el sofá. La primera vez lo encontré allí, acurrucado con su gato, Momo. Le pregunté qué sucedía y me contestó que se había quedado dormido. No obstante, esto se volvió una rutina. Le pedí que me dijera la verdad sobre por qué no quería compartir la cama, y su respuesta fue que no podía dejar a Momo afuera, ya que se sentía triste sin su compañía.

“Tú sabes cuánto quiero a Momo. Es como mi hijo. Antes dormía conmigo, pero ahora no puedo hacer que se sienta rechazado. No quiero que esté así de desanimado, así que prefiero dormir con él”, me explicó.

Doctora Moro, me parece una tontería lo que dice, un capricho infantil. Mi esposo prefiere dormir con el gato. ¿Cree que debería ceder y permitir que Momo duerma con nosotros? ¿O debería mantenerme firme en mi decisión de dejarlo fuera de nuestra habitación? Agradezco su consejo.

CONSEJO

Querida Mariana, es importante que hables abierta y sinceramente con Javier tu preocupación. Explica tus necesidades emocionales y la importancia de la intimidad en la relación. Considera establecer límites claros sobre la convivencia con Momo. La comunicación y el compromiso son clave para encontrar un equilibrio que funcione para ambos.