Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ruth, de 30 años, que vive en Magdalena:

Estimada doctora Moro, tengo que tomar una difícil decisión, pero temo equivocarme, por eso recurro a usted.

Mi novio, Rafael, y yo tenemos 5 años de relación. Hace un par de meses me pidió la mano. Por supuesto, acepté gustosa. Lo amo con todo mi corazón; sin embargo, no sé si estoy dispuesta a hacer un gran sacrificio. Él es un empresario ganadero. Tiene más de 100 cabezas de ganado en la sierra de Áncash. Le va muy bien en su negocio, lo cual me parece excelente porque eso lo hace feliz.

Cuando me propuso casarme con él me puse a pensar dónde viviríamos, cuántos hijos tendríamos. Imaginé que nos estableceríamos en su departamento en San Miguel, pero me equivoqué. Al hablarle de estas cuestiones, Rafael me dijo que entre sus planes estaba vivir en su pueblo ubicado en la provincia de Recuay, que así estaría más cerca de sus animales que cría en la puna.

”Necesito potenciar mi negocio ahora que formaremos una familia”, comentó. Doctora, eso significa dejar mi negocio. Tengo una veterinaria desde hace tres años. Me va muy bien. Amo mi profesión. Además, tendría que dejar a mi familia, mis amigos, mi barrio, mi ritmo de vida. Repito, amo a Rafael. Pero no estoy convencida de dejar mi vida por irme a con él a su pueblo. ¿Qué me aconseja?

CONSEJO

Estimada Ruth, entiendo la situación. Te aconsejo que hables con Rafael sobre el tema. Él debe saber cuáles son tus deseos, intereses y propios planes. Si realmente no deseas ir tal vez puedan hacer acuerdos como el de viajar de forma regular a su pueblo, sin la necesidad de vivir allá. En un matrimonio es importante que ambos estén felices y conformes.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe