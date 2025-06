Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ana, de 38 años, que nos escribe desde Salamanca.

Doctora querida, hace casi 14 años conocí a Julio por Facebook. En ese entonces yo tenía 24 y él unos 27, más o menos. Fue una de esas conexiones que surgen de golpe, como una chispa que se enciende de inmediato: todo fue rápido, intenso, muy apasionado. Me llegó su solicitud de amistad, no sabía quién era, pero me llamó la atención su foto y lo acepté. Al poco tiempo me dijo que me había agregado porque le gustó mi perfil.

Conversábamos por horas, todos los días. Yo me metía a las cabinas de la universidad solo para encontrarlo en línea. Si no estaba, le dejaba mensajes con la esperanza de que los leyera más tarde. Le juro que lo que sentía era auténtico. Me enamoré profundamente, aunque solo nos conocíamos virtualmente. Y sentía que era recíproco. Incluso intentamos vernos varias veces, pero siempre surgía algún imprevisto con su trabajo y nunca se concretó.

De pronto, un día simplemente dejó de responder. No hubo explicación, solo desapareció. Me dolió mucho y me costó superarlo, aunque con el tiempo pensé que lo había logrado. Sin embargo, hace poco, en una terapia, mi psicóloga me pidió revisar mi historia amorosa, y fue inevitable pensar en Julio. Me di cuenta de que, a pesar de todo, con él me sentí realmente bien.

Desde entonces, tengo la idea de buscarlo otra vez. No tengo muchos datos, pero sé que las redes sociales pueden ayudar. No sé si es una buena idea, pero algo en mí quiere intentarlo. ¿Usted qué opina? ¿Será sensato volver a buscar a alguien que solo conocí en línea pero que me marcó tanto?

CONSEJO

Querida Ana Lucía, una conexión intensa, aunque solo sea virtual, puede dejar huella. Si decides buscar a Julio, hazlo con los pies en la tierra y sin idealizar lo que pudo haber sido. A veces el pasado parece mejor de lo que fue. Antes de abrir esa puerta, asegúrate de que no sea una forma de escapar del presente. Prioriza tu proceso emocional y tu bienestar.