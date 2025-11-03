Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Regina, de 32 años, que nos escribe desde Magdalena.
Doctora Magaly Moro, le escribo con el corazón hecho pedazos. Volví a buscar al amor de mi vida, pero me di con la sorpresa de que ya está casado.
Valentín y yo fuimos enamorados durante cinco años en nuestra época universitaria. Fue una relación hermosa, nos entendíamos a la perfección en todo, había una conexión entre los dos que no he vuelto a experimentar con nadie. Terminamos nuestra relación no por falta de amor, sino porque yo me fui a estudiar al extranjero.
Cuando me fui a España perdí contacto de mutuo acuerdo con Valentín. Así lo decidimos para no sufrir por la separación. No nos seguíamos ni en redes sociales. Pasé cinco años estudiando y trabajando. Durante ese tiempo nunca dejé de pensar en él.
Debo confesar que tuve otras parejas, pero jamás logré la conexión que tenía con Valentín. Incluso en la intimidad, ningún hombre me ha hecho sentir tan mujer como él lo hacía.
Decidí regresar al Perú porque se me presentó una oportunidad laboral muy buena y porque quería volver a verlo. Cuando llegué, lo primero que hice fue buscar a Valentín en su casa y me recibió su mamá, con el cariño de siempre. Cuando pregunté por él, me dijo que ya no vivía ahí, que se había mudado con su esposa.
Doctora, cuando escuché que el amor de mi vida se había casado, sentí mi corazón partirse en mil pedazos. Traté de disimular mi sorpresa y regresé a mi casa. Lloré todo el camino de regreso. No sé qué hacer. Me gustaría buscarlo. ¿Qué me aconseja?
CONSEJO
Querida Regina, debes pasar la página y olvidarte de Valentín. Ten en cuenta que él ya hizo su vida y a ti te toca hacer lo mismo. Buscar a Valentín no te traerá nada bueno, por el contrario, tal vez te haga sentir peor. Mientras no lo hayas olvidado y no puedas verlo solo como amigo, lo mejor es tomar distancia. No te quedes anclada en el pasado. Suerte.