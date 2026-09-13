Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Mariana de 32 años, que nos escribe desde San Miguel.
Doctora Magaly, necesito su consejo porque hay algo de mi pareja que me está cansando. Mi novio, Ricardo, tiene la costumbre de querer conversar justo cuando estoy por dormirme. Durante el día casi no hablamos porque siempre está ocupado, pero cuando llega la noche y yo ya estoy acostada, con sueño, empieza a contarme todo lo que le pasa.
Pensaba que ese era el momento en que se sentía tranquilo para hablar conmigo. El problema es que no son conversaciones cortas. Puede empezar preguntándome cómo estuvo mi día y terminar hablándome durante una hora sobre el trabajo, su familia o algún problema. Yo le digo que estoy cansada y que podemos conversar al día siguiente, pero se molesta y me dice que nunca tengo tiempo para él.
Esto ya está afectando mi descanso. Hay noches en las que termino durmiéndome muy tarde y al día siguiente tengo que levantarme temprano para trabajar. Cuando intento explicarle que necesito dormir, me hace sentir culpable. Me dice que una pareja debe estar disponible para escucharse y que, si realmente lo quiero, debería interesarme por lo que siente. Yo sí me intereso por él, pero también necesito descansar y no creo que hablar hasta tarde sea la única forma de demostrarle amor.
He pensado en decirle que necesitamos buscar otro momento para hablar, pero no sé cómo hacerlo sin que lo tome como indiferencia. No quiero que esta costumbre termine afectando nuestra relación. ¿Estoy siendo poco comprensiva, doctora? Aconséjeme, por favor.
CONSEJO
Estimada Mariana, escuchar a tu pareja es importante, pero eso no significa estar disponible a cualquier hora. Tu descanso también merece respeto. Acuerden un momento para conversar y deja claro que, cuando estés por dormir, necesitas descansar. Si se molesta porque pones un límite razonable, también será necesario preguntarse si está respetando tus necesidades.