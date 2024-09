Adrián (33, Cercado de Lima). Doctora Moro, últimamente me genera malestar un detalle de mi pareja. Es algo tonto, pero no puedo dejar de pensar en esa situación. No me gusta cuando mi novia se quita sus lentes de medida, se ve bastante diferente, hasta fea diría.

Llevo poco tiempo con Marcela. Un mes y medio para ser exacto. Mi chica es inteligente, trabajadora, muy ocurrente y respetuosa. En pocas palabras, un buen partido. Físicamente, tiene un cuerpo descomunal, una piel hermosa, una linda sonrisa y bonitos ojos, siempre y cuando use sus lentes. Cuando se los quita, sus ojos lucen demasiado pequeños, parecen dos puntos, entonces toda la armonía de su rostro cambia por completo.

Yo no me había dado cuenta de este detalle, hasta que nos quedamos a dormir juntos. Al otro día, la desperté a besos, pero cuando abrió los ojos me quedé sorprendido por lo diferente que lucía. Creo que mi pareja notó mi reacción porque se puso sus lentes de inmediato.

Incluso, ahora que recuerdo, las primeras veces que tuvimos relaciones ella no se quitaba los lentes y ahora comprendo la razón. Me siento un poco defraudado porque realmente me fascina, pero ese detalle me fastidia.

Marcela ha sido directa y me ha preguntado si no le gusto cuando no usa lentes. “Como uso anteojos desde que era una niña y mis medidas son altas, por eso mis ojos lucen raros”, me comentó. ¿Qué me aconseja? ¿Debería terminar con ella por esta razón? Me siento confundido.

CONSEJO

Estimado Adrián, si sientes que no soportas ese detalle, que te molesta demasiado como luce tu chica sin anteojos, entonces puedes considerar lo de la ruptura. No obstante, por todo lo que me has dicho de Marcela, perderías a una gran chica por un motivo insignificante y podrías arrepentirte. Recuerda que no siempre se puede recuperar lo perdido.