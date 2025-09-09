Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.
El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.
Hoy te cuento la historia de Claudia, de 38 años de Miraflores.
Señora Magaly, tengo una relación estable y siento mucho cariño por mi pareja, pero desde hace un tiempo noto que ya no estamos en la misma sintonía. Es como si nuestras ganas de avanzar fueran distintas, y eso me está empezando a pesar.
Llevamos seis años juntos. Nos llevamos bien, no peleamos por tonterías y compartimos una vida tranquila. Pero mientras yo tengo más deseos de moverme, crecer, cambiar ciertas cosas, él parece conforme con que todo siga como está. No es que esté mal, simplemente se ha quedado quieto. Y esa quietud me empieza a incomodar.
Últimamente me emociona la idea de estudiar algo nuevo, hacer un viaje distinto, lanzarme a nuevos proyectos. Se lo cuento con ilusión, y aunque me escucha, no se involucra. Dice que me apoya, pero no lo siento cerca. No lo veo motivado por nada, ni por él ni por nosotros. Todo le da lo mismo. Yo no quiero que cambie su esencia ni que sea alguien que no es, pero sí deseo compartir la vida con alguien que también tenga ganas de crecer, de soñar, de avanzar. Me da pena pensar que, por más cariño que haya, podríamos terminar yendo por caminos distintos. No sé si seguir empujando sola es lo que quiero, o si esto ya es una señal de que estamos estancados. ¿Qué hago? Ayúdeme.
CONSEJO
Estimada Claudia, crecer en pareja también significa mirar hacia el mismo horizonte. Cuando uno quiere avanzar y el otro se queda quieto, la distancia emocional empieza a sentirse. No es egoísta querer compartir la vida con alguien que te acompañe en el camino. Habla desde lo que necesitas, no desde la crítica. El cariño es valioso, pero no siempre es suficiente para sostenerlo todo.