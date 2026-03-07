Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Adolfo de 36 años, Cercado de Lima.

Doctora Magaly, necesito su consejo porque estoy atravesando un dilema que jamás pensé vivir y podría perjudicar la relación tan cercana que tengo con mi hermano mayor.

Hace diez años conocí a Verónica, la exenamorada de mi hermano. En ese entonces nunca la miré con otros ojos para mí, era simplemente la pareja de él. Su relación duró un año y terminó por diferencias entre ambos. Después de eso, ella desapareció de nuestro radar.

El año pasado el destino volvió a cruzarnos, pero en un contexto distinto. Vero entró a trabajar a mi empresa. Al inicio fue una coincidencia incómoda, pero con el tiempo empezamos a conversar más, a descubrir intereses en común y a llevarnos muy bien.

Poco a poco comencé a sentir una atracción que no esperaba. Ya no la veo como la ex de mi hermano, sino como una mujer con la que conecto genuinamente, pero lo que me frena a salir con ella es la lealtad familiar.

Aunque mi hermano ya está casado, siento que existe una especie de “regla no escrita” que no debería romperse. Me cuestiono si estaría traicionándolo o generando un conflicto innecesario. No quiero que esto se convierta en un problema y tampoco quiero ignorar lo que siento sin al menos analizarlo con madurez.

Por eso acudo a usted para saber qué debería hacer. ¿Me doy una oportunidad con ella o mejor dejo las cosas así por respeto a mi hermano? ¿Qué sería lo correcto?

CONSEJO

Estimado Adolfo, si tu hermano ya cerró esa etapa y está casado, lo importante ahora es actuar con transparencia y madurez. Antes de iniciar algo con Verónica, conversa con tu hermano para evitar secretos que luego dañen la relación familiar. Exprésale los sentimientos que tienes. Si todo se maneja con honestidad y sin esconder nada, estoy segura que ambos se entenderán.