Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Mariana, de 35 años, quien me escribe desde Pueblo Libre:

Doctora Magaly Moro, espero que su consejo pueda ayudarme. Soy una mujer soltera y sin hijos. La maternidad no es algo que me quite el sueño, me he dedicado a desarrollarme profesionalmente y creo que eso hizo que descuide el amor.

Ahora que tengo un buen trabajo, me gustaría encontrar un compañero con quien formar una familia. No soy muy exigente, pero sí busco un hombre trabajador, divertido, que me respete y que profesionalmente también se sienta realizado como yo. Sin embargo, doctora, está muy difícil encontrar un prospecto así. Es decir, me buscan solo chibolos.

Doctora, he salido con un par de chicos menores que yo; no le voy a negar que la he pasado bien. Salir con alguien más joven me ha llenado de energía, ellos no se complican y siempre están dispuestos a divertirse, son puro fuego en la intimidad y me han hecho pasar noches inolvidables. El problema es que no tienen un futuro seguro, pues no son un buen prospecto para formar un hogar, algunos incluso recién han terminado la universidad y yo no me puedo proyectar a nada con alguien así.

El último fue Humberto, a quien conocí hace unos meses. Salimos, la pasamos bien pero no veo futuro con él. Es menor que yo por ocho años y no tiene trabajo fijo. Ahora él me sigue buscando y no sé cómo sacármelo de encima. Yo busco un hombre maduro, realizado y con un empleo estable. Doctora, ¿qué hago para que Humberto me olvide?

CONSEJO

Querida Mariana, tienes que ser clara con Humberto y explicarle que no estás interesada en él. Utiliza las palabras adecuadas, no vayas a ofenderlo ni hacerle sentir mal porque no cumple con tus expectativas. Si estás buscando pareja para formar una familia, debes tener en cuenta también los sentimientos, no solo fijarte en las cosas superficiales. Suerte.