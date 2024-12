Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Jorge de 32 años, de Breña:

Doctora Magaly Moro, gracias por publicar mi carta. Necesito de su consejo. Hace seis meses empecé a salir con Olinda, una compañera de trabajo muy linda y alegre. Aunque ella es 10 años mayor que yo, realmente no lo parece, pues tiene una bonita figura y viste juvenil.

Olinda es divertida, es alguien con quien puedo conversar, no es como otras chicas con las que he salido, superficiales y que solo piensan en ir a fiestas y gastar su dinero en ropa y zapatos. Olinda es una mujer responsable, trabaja para mantener a su mamá y sus hermanos menores. Lo que más me gusta de ella es que siempre tiene una actitud positiva y busca superarse.

Yo realmente disfruto de su compañía. Desde que nos hicimos enamorados, no hemos tenido ninguna discusión, nuestros problemas, porque los hemos tenido como cualquier pareja, los solucionamos dialogando. Y para complementar toda esta maravilla, en la intimidad nos llevamos muy bien, su experiencia hace que esté loco por ella.

Sin embargo, desde hace unas semanas Olinda me ha dicho, directamente como es ella, que desea ser mamá y me ha preguntado si estoy dispuesto a darle un hijo, de lo contrario dará por terminada nuestra relación. Doctora, realmente me agarró frío con su propuesta.

Yo no he pensado en la paternidad, es más, siento que aún me falta mucho por vivir, que ser padre a mi edad cortaría mis planes de estudiar, viajar, disfrutar de la vida; pero tampoco quiero perder a Olinda, porque siento que con ella lo tengo todo. No sé qué hacer.

CONSEJO

Querido Jorge, está claro que debes tomar una decisión. Olinda no puede esperar a que tú realices todos tus planes para que ella pueda ser mamá. Si ella ha sido sincera y directa contigo, tú también debes serlo con ella. Si no estás preparado para ser padre, mejor termina la relación y así ella podrá encontrar a alguien con quien tener un hijo. No le hagas perder su tiempo. Suerte.