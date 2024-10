Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Ada, de 33 años, de Chorrillos:

Doctora Moro, estoy triste porque siento que nunca cumpliré mi sueño de tener una familia numerosa. Hace un año me casé con Rodrigo, a quien siempre le conté mi enorme deseo de tener varios hijos, como mínimo tres, y mi chico siempre me decía que tendríamos hasta un equipo de fútbol. Me emocionaba haber encontrado a un hombre con mis mismos anhelos, pero no era verdad.

Hace un par de meses festejé mi primer aniversario de casada y le dije a mi esposo que ya era momento de tener un hijo. Se lo había mencionado antes, pero siempre pone excusas como que esperemos a tener un mejor trabajo, una casa más grande, especializarnos en algo de nuestra carrera, etc.

Esta vez le exigí a mi pareja concretar una fecha para ser mamá porque este año cumplo 34 y el reloj biológico me empieza a jugar en contra. Pero Rodrigo se ofuscó; me dijo que soy una exagerada, que estoy joven y que no haga drama. Lo que más me dolió fue que me dijo que, por la situación crítica del país, lo ideal sería tener un solo hijo.

Doctora, no entiendo por qué me engañó. Yo soy hija única y no quiero que mi hijo sienta la misma soledad que yo experimenté. Me siento muy confundida porque lo amo, pero también anhelo tener varios hijos. No quiero presionar a mi pareja, pero si sigue con la idea de tener un solo hijo, estoy pensando en divorciarme. Ayúdeme, necesito su consejo.

CONSEJO

Querida Ada, es crucial que hables con Rodrigo de manera honesta y clara sobre tus deseos y preocupaciones. Explícale cómo te sientes; esto puede ayudar a que ambos se entiendan mejor. También podría ser útil discutir un plan concreto que aborde las preocupaciones de Rodrigo, como establecer metas financieras o un cronograma que incluya tener hijos en un plazo razonable.