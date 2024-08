Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Silvana, de 43 años, quien me escribe desde Los Olivos:

Doctora Magaly Moro, me he armado de valor para escribirle con la esperanza de que pueda darme un consejo, y la ilusión de que estas líneas lleguen hasta nuestro medallista olímpico de París 2024, Stefano Peschiera.

He seguido la participación de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos, pero he quedado prendada de la sencillez, la humildad y el profesionalismo del velerista. Yo estaba segura que él nos iba a dar la alegría de ganar una medalla para el Perú y así acabar con nuestra sequía de 32 años sin aparecer en el medallero olímpico.

Stefano, además de ser un gran deportista, es un hombre muy guapo. Debo confesar que su barba me encanta, pues lo hace ver muy sexy y varonil. Doctora, pero no crea que solo me he fijado en él por su aspecto físico, también admiro su calidad humana, pues ha demostrado ser un hombre de fe al asistir a la iglesia de Las Nazarenas para cumplir con la promesa que le hizo al Señor de Los Milagros. Y para completar, es hincha de la “U”. ¡Es perfecto!

Stefano tiene todo lo que una chica busca en un hombre, no entiendo por qué aún está soltero. Cuando vi la entrevista que le hizo Milagros Leiva donde confiesa que espera conocer a la mujer correcta para formar una familia, se me metió la idea de conocerlo y decirle que se ha robado mi corazón. Sé que es un imposible, doctora, pero no puedo dejar de pensar en él y en lo mucho que me gusta. ¿Cree que debo buscarlo y revelarle mis sentimientos?

Querida Silvana, creo que estás confundiendo tus sentimientos y emociones. No creo que estés enamorada de Stefano, como dices; yo pienso que lo que sientes es una gran ilusión y nada más. No puedes enamorarte de alguien a quien nunca has tratado. Pon los pies sobre la tierra. No te dejes llevar por tus emociones y actúa con madurez. Suerte.