Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lorena, de 55 años, que vive en Chorrillos:

Señora Moro, me siento devastada, mi marido me está engañando con una mujer 15 años más joven que yo, y esta tipa se burla de mí en redes sociales. Es increíble su nivel de cinismo.

Hace seis meses empecé a intuir que mi pareja me era infiel porque dio un cambio drástico. Empezó a arreglarse, renovó su forma de vestir, empezó a salir tarde del trabajo y hasta se sometió a tratamientos estéticos para mejorar su apariencia. Cuando le preguntaba a qué se debía tanto acicalamiento, me respondía de mal humor que solo no quería verse acabado. “Y tú, en lugar de criticarme, deberías seguir mis pasos”, me decía. Sus comentarios me hacían sentir muy mal.

Para salir de dudas, mandé a seguir a mi marido y, efectivamente, me estaba engañando con una treintona toda operada. Conseguí sus datos y cuando la empecé a buscar por sus redes sociales me di con la terrible sorpresa que se jactaba de ser la amante y que se burlaba de mí.

Por ejemplo, compartía videos luciendo su cara, pero con frases como “mientras la esposa le lava los calzoncillos, a mí me trata como una reina”, “la intuición no se equivoca, cuando sientes celos no estás loca”, “el de ti ya está aburrido y a mí me persigue como un niño”, y muchas cosas más. Incluso, se mofa de mi apariencia porque soy gordita y tengo canas.

Doctora, no quiero perder a mi esposo, ¿qué hago? Aconséjeme, por favor.

CONSEJO

Estimada Lorena, necesitas ayuda urgente para recuperar tu amor propio. Si haz descubierto que tu marido te engaña y que ni siquiera está arrepentido o no quiere reconquistarte, no permitas que te siga maltratando emocional y psicológicamente. Tú eres una mujer que vale mucho. Busca ayuda profesional y apoyo en tu familia y amigos para salir de esa relación. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe