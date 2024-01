Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Wilson, de 39 años, que vive en Los Olivos:

Wilson (39, Los Olivos). Doctora Moro, estoy a punto de tirar la toalla con mi novia Azucena. A pesar de que la amo demasiado ya me aburrió con su baja autoestima. Todo el tiempo está diciendo que es fea, gorda, vieja e, incluso, hasta bruta.

Cuando la conocí, hace dos años, se veía un poco insegura; sin embargo, me dijo que estaba trabajando mucho en su amor propio. No obstante, a menudo que pasaba el tiempo fue mostrando un lado suyo que no me gusta para nada.

Al principio, yo siempre le decía que era una mujer bella, halagaba cada parte de su cuerpo y trataba de reforzar su autoestima con el propósito de que mi novia se empiece a querer más. Pero ocurría todo lo contrario. Apenas le soltaba un piropo, Azucena decía que me estaba burlando de ella, que cómo le podía decir guapa si es horrible.

Por un buen tiempo hacía oídos sordos a todo lo que decía mi pareja y seguía expresándole cosas bonitas, pero me aburrí de que ella se haya acostumbrado a escuchar cumplidos y siga menospreciándose tanto.

Le he aconsejado que busque ayuda psicológica, pero ignora mis sugerencias. Yo no puedo estar reforzando su valor como persona, doctora, es muy agotador. La amo, pero esta situación me consume. ¿Qué hago? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Estimado Wilson, insístele a tu pareja para que busque ayuda psicológica y pueda recuperar su amor propio. Trata de preguntarle en qué momento o qué situación generó que ella tenga un autoconcepto tan negativo, de esta manera podrías entenderla mejor. No obstante, menciónale con sutileza que su conducta está afectando la relación.

