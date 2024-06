Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Marcela, de 23 años, que vive en Jesús María:

Marcela (23, Jesús María). Doctorcita Moro, le cuento que desde hace tres años llevo una relación muy estable con Piero, mi enamorado desde el colegio. A pesar de que nuestra relación ha tenido sus altibajos, siempre ha sido estable y, en general, muy buena. Aunque no es mucho del agrado de mi familia, ellos se llevaban bien con él hasta hace poco.

El problema que me atormenta y no me deja tranquila es que últimamente su prima se está metiendo en nuestra relación. Ha comenzado a decirle cosas malas de mí, como, por ejemplo, que no le convengo, que no soy simpática, que él va a ser un profesional y que tiene que rodearse de otras personas. La verdad no sé qué le pasa a Grettel conmigo, al parecer ella tiene una rivalidad con mi hermana, ya que ambas son anfitrionas, pero mi hermana es mucho más bonita que ella.

Lo peor de todo es que Piero no me defiende y está cediendo a los insultos diciendo que no puede hacer nada, que ella le va a dar una oportunidad de un hombre profesional, ya que ella es aeromoza, etc. En realidad, no sé qué decisión tomar, él es mi primer enamorado y lo quiero mucho, pero que no me defienda y permita que me insulten me desconcierta. Mi familia ahora lo detesta y quiere que me aleje de él, y lo mismo sucede con sus parientes.

Doctora, ayúdeme. Yo lo quiero mucho, pero su falta de amor hacia mí me duele y me lastima.

CONSEJO

Querida Marcela, si tu pareja no te defiende cuando alguien te está haciendo haciendo sentir mal, más aún si es tan evidente, no es un buen indicio. Podrías hablar nuevamente con Piero sobre cómo te sientes, pero si no te respalda, entonces evalúa bien si soportarás su indiferencia. El ser amado debe ser un apoyo en todo momento. Suerte.

