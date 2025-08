Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lucero, de 34 años, que nos escribe desde Ate.

Lucero (Ate, 34). Señora Moro, me da un poco de vergüenza contarle esto porque puede sonar superficial, pero necesito desahogarme. Tengo dos años de relación con Herwin, él tiene 39 y en unos meses cumple 40. Desde hace un tiempo siento que está atravesando una especie de crisis emocional que se refleja, especialmente, en su cuenta de TikTok, donde sube videos bailando, cantando y actuando como un adolescente.

Herwin es un hombre atractivo, pero no es modelo ni nada parecido. Sin embargo, graba clips en los que hace muecas, se muerde los labios y trata de verse “seductor”. En lugar de darme celos, sus videos me dan cringe, esa vergüenza ajena que uno siente cuando alguien hace algo muy incómodo. Lo peor es que mis amigas ya se burlan de él y a mí me cuesta defenderlo, porque, aunque lo amo, me parece ridículo.

He intentado hablarlo con él. Le dije que no me sentía cómoda, que me daba un poco de vergüenza, que la gente se burla. Pero él me responde que no le importa lo que piensen los demás, que ahora quiere disfrutar la vida, que no está haciendo daño a nadie. Y puede que tenga razón, pero yo no sé cómo manejar esto. Me siento atrapada entre querer apoyarlo y no querer que siga haciendo el ridículo en redes. No quiero dejarlo, pero confieso que no sé cómo hacer para que cambie. ¿Qué me aconseja, señora?

Estimada Lucero, a veces las parejas atraviesan etapas raras y no siempre las entendemos. Puede que él solo esté buscando atención o sentirse joven. Habla con él sin burlas, explícale cómo te afecta y escúchalo también. Si se aman, encontrarán un punto medio sin que nadie se sienta ridículo ni presionado a cambiar por completo.