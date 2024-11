magalymoro@prensmart.pe

Hoy te cuento la historia de Felipe, de 48 años, de Bellavista:

Felipe (48 años, Bellavista). Doctorcita, en un año se supone que celebraré mis bodas de plata con Claudia, el amor de mi vida, pero últimamente siento que todo lo que hemos construido está en riesgo.

Hace un mes que noto algo distinto en ella, como si el brillo en sus ojos cuando me mira se hubiera apagado. Ella solía decirme que yo era su compañero ideal, pero ahora me siento como una carga en su vida.

En este último año, gané unos 15 kilos. Mi trabajo ha sido una montaña rusa: me ascendieron, lo cual fue una bendición porque puedo cubrir muchos de nuestros planes y pagar la renovación de nuestros votos.

Quiero darle a Claudia todo lo que se merece, en este momento nada parece más importante que asegurar nuestro futuro. Pero, al mismo tiempo, esta responsabilidad me ha pasado factura.

Paso largas horas en la oficina, siempre pegado al teléfono o al computador, sin tiempo para jugar fútbol con los amigos o para cuidar de mi salud. A menudo consumo comida chatarra que muchas veces me ayuda a sobrellevar la ansiedad del trabajo.

Claudia lo nota, por supuesto. Cada vez que se acerca, noto que sus ojos se detienen en mi barriga, y me dice, a veces sin filtro: “Estás muy gordo”.

Me atormenta la idea de que estos kilos demás estén destruyendo el amor que mi chica siente por mí. No quiero perderla. ¿Qué me conseja? Magaly Moro





OJO AL CONSEJO

Querido Felipe, recuerda que el amor se construye con algo mucho más profundo que el físico. Habla sinceramente con Claudia sobre tus emociones y dile cuánto valoras su apoyo. Un cambio de hábitos puede beneficiarte a ti y a tu relación, no solo por salud, sino también para liberar el estrés. Si puedes, invítala a participar en esta transformación, para no sentirte solo en este proceso.