Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Manuel, de 39 años, que nos escribe desde Lince.

Doctora Moro, no sé qué hacer con mi relación. Mi novia, Juliana, siempre ha sido impulsiva con las compras y con el Cyber Wow y el Cyber Days a la vista, tengo el presentimiento de que este año podría volver a gastarse todo su sueldo, como ya lo ha hecho antes en esas temporadas de ofertas, y eso me aterra. Me pone muy nervioso, porque siento que otra vez vamos a vivir el mismo ciclo que tanto daño nos ha hecho.

Lo peor es que el ciclo se repite, se emociona con las promociones, compra compulsivamente, luego me pide plata para pagar tarjetas y nunca me devuelve. Me promete que cambiará, pero pasa el tiempo y vuelve a pasar lo mismo. Cuando intento aconsejarla o poner límites, se cierra o se enfada, y yo quedo con la sensación de estar hablando solo, como si no me escuchara. Me siento frustrado, impotente, atrapado entre lo que siento por ella y lo que me preocupa.

Yo la amo y sueño con formar una familia, pero me asusta pensar en tener que contarle con orgullo como cabeza del hogar a alguien tan desorganizada financieramente. No sé si podríamos construir algo sólido así. Siento que si esto no cambia, podríamos hundirnos juntos. Me duele y me paraliza.

¿Usted cree que conviene proponer terapia de pareja o derivarla directamente a un profesional? ¿Cómo le hablo sin que se sienta acusada y podamos construir confianza y acuerdos sanos?

CONSEJO

Querido Manuel, habla con Juliana sin que se sienta criticada. Evita acusarla, enfócate en cómo te afecta a ti y a la relación. Proponle buscar ayuda juntos, como un paso para fortalecer su futuro en pareja. Si se resiste, sugiere que ella hable con un especialista. No normalices lo que te duele por amor porque el respeto mutuo también incluye lo financiero.