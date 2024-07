Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia Rebeca de 37 años, quien vive en Ancón.

Rebeca (37 años, Ancón). Doctora Magaly, le escribo porque ando indecisa respecto a lo que Renato siente por mí. Nuestra relación inició en la pandemia. A él lo conocí en un aplicativo de citas.

Poco a poco, conversando y hablando, cuando las restricciones se levantaron, allá por setiembre de 2020, nos citamos en un hotel y conectamos muy bien. Desde entonces, nuestros encuentros siempre han sido en diversos hoteles de Puente Piedra o Los Olivos.

Debo confesar que al inicio me gustaba, pero cumplido el año, le pregunté si se animaba a dar un paso más en nuestra relación: ser exclusivos y enamorados. Él me dijo que sí. Entonces le pedí compartir más: salir a pasear solos o con amigos, a comer, ir por un café o al cine.

Pero pasaron meses y nada de eso se cumplió y, por el contrario, nuestras encuentros íntimos comenzaron a ser más esporádicos o por temporadas. Y puede creer doctora que sigo en esa situación desde hace cuatro años.

Mis amigas me dicen que lo deje, que solo me está usando para lo que usted y yo sabemos. Pero doctora, créame que siento una conexión muy especial con él cuando estamos juntos. Él me cuenta sus problemas y me dice que soy la única mujer en su vida. Me dice que no me quiere perder y que por su trabajo no puede darme la relación que merezco. Él hace taxi de madrugada y de día trabaja llevando productos para un laboratorio clínico.

Y así, doctora, mi relación con él no tiene dirección, y no sé si vale la pena seguir esperando.

CONSEJO SENTIMENTAL

Querida Rebeca, evalúa si las acciones de Renato están alineadas con sus palabras y tus necesidades. Cuatro años sin cambios significativos pueden indicar falta de compromiso. Reflexiona sobre lo que realmente deseas en una relación y si te sientes valorada. Considera si sus circunstancias laborales justifican su comportamiento o si son una excusa.