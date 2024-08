Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Giussepi, de 40 años, quien me escribe desde Magdalena:

Doctora Magaly, le escribo para contarle lo mal que me va en el amor. Soy un profesional destacado, tengo un buen empleo y soy bien parecido. Sin embargo, no me ha ido bien en el amor. Las mujeres con las que me he involucrado se han comportado de una manera extraña, en pocas palabras, doctora, me he topado con puras locas.

Le cuento, una vez salí con una chica que conocí en la universidad. Un día fui a su departamento a pasar la noche, descubrí debajo de su cama una foto mía encima de un plato negro y con un cuchillo al lado. Doctora, me horroricé al ver eso. Creo que me estaba haciendo brujería.

En otra ocasión, una amiga me presentó a una chica. Era alegre y divertida. Rápidamente conectamos y el mismo día que la conocí pasé la noche en su departamento. Ella era muy cariñosa, atenta y me engreía mucho. Pasé una semana en su casa sin salir, como hacía trabajo remoto, yo me quedé con ella feliz. Cuando quise irme a mi casa, ella me reclamó de que la estaba abandonando y me amenazó con quitarse la vida.

Hace poco salía con una chica, pensé que era la elegida. Se la presenté a mis dos hijos, todo parecía marchar bien, hasta que un día me reclamó de por qué pasaba más tiempo con mis hijos y no con ella. Me hizo una escena de celos.

Estos son solo tres de las muchas malas experiencias que he tenido con las mujeres, no sé si tengo mala suerte o solo atraigo a puras locas. ¿Qué hago, doctora?

CONSEJO

Querido Giussepi, no es que tengas mala suerte en el amor o que atraigas puras locas, como dices. Lo que pienso es que te apresuras en iniciar tus relaciones amorosas. Te involucras sentimentalmente sin conocer bien a las personas. Es importante que vayas con calma. Conoce bien a la persona antes de iniciar una relación sentimental. Hazlo y verás que te irá mejor.