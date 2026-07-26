Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Carolina de 34 años, que nos escribe desde Surco.

Doctora Magaly Moro, hace casi un año mi relación con Andrés pasó por una crisis muy fuerte. Tuvimos una separación después de una etapa complicada y, durante ese tiempo, yo conocí a otra persona. No fue algo que buscara para lastimarlo, pero cuando Andrés y yo intentamos volver, él me dijo que eso había cambiado muchas cosas para él y que le costaba recuperar la confianza.

Decidimos continuar porque ambos sentíamos que todavía había amor y que valía la pena intentarlo. Durante estos meses pensé que estábamos avanzando, aunque sabía que la herida seguía presente. Él me decía que me había perdonado, pero en algunos momentos sentía que todavía cargaba con mucho resentimiento.

Ahora, casi un año después y cerca de la misma fecha en la que ocurrió aquella situación, Andrés decidió terminar conmigo. Me dijo que necesita vivir otras experiencias y que está conociendo a alguien más. Además, he notado que está tomando decisiones y actuando de una manera muy parecida a como lo hacía yo durante el tiempo en que estuvimos separados. Eso me genera muchas dudas, porque no sé si está siguiendo adelante con su vida o si, de alguna forma, está intentando que yo sienta lo mismo que él cuando yo salía con otro.

Me duele porque siento que pasamos meses intentando reconstruir la relación y ahora parece que todo vuelve al mismo punto. ¿Cómo saber si Andrés realmente me perdonó y simplemente está siguiendo su camino, o si todavía está actuando desde el dolor y el deseo de vengarse?

CONSEJO

Estimada Carolina, es importante distinguir entre el dolor que deja una herida y una relación atrapada en el reproche. Andrés tiene derecho a decidir si quiere continuar o no, pero si ambos eligieron intentarlo nuevamente, deben construir desde el presente. Reconoce tu responsabilidad y observa si sus decisiones nacen del resentimiento y deseo de venganza.