Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Rosa, de 27 años, que vive en San Miguel:

Estimada doctora Magaly, estoy en una encrucijada. No sé qué hacer.

Le cuento mi caso. Me gusta mucho un chico. Su nombre es Julio. Lo conocí hace casi un año cuando asistí a un partido de fútbol que mis vecinos organizaron en la canchita de mi barrio.

La primera vez que lo vi estaba acompañado de una chica. Supuse que era su enamorada porque se veían muy cercanos. Al día siguiente me lo encontré en la bodega que está cerca de mi casa. Se presentó, hablamos un buen rato y me negó que tuviera pareja.

Desde entonces comenzamos a conversar regularmente hasta el punto de hacernos amigos. No puedo negar que Julio me atrae, por eso cuando me pidió que sea su enamorada, yo estaba feliz de la vida y pensaba decirle que sí inmediatamente; sin embargo, una revelación suya me frenó.

Me contó que había tenido una relación con una mujer a la que había engañado algunas veces. Argumentó que esto se debió a que estuvo atravesando por un periodo de inseguridades y que necesitaba sentirse valorado realmente.

Eso me inquietó mucho, porque se parecía al caso de Christian Cueva y su esposa Pamela López. Tengo miedo de que Julio tenga el mismo comportamiento de este futbolista y que me sea infiel. No quiero vivir con la desconfianza. Aún no le respondo si acepto ser su enamorada, no sé qué decirle. Considerando los antecedentes de Julio, ¿qué me aconseja, doctora?

CONSEJO

Estimada Rosa, entiendo tus dudas. Te sugiero que seas más cautelosa. Pídele un tiempo para conocerse más. Pasen tiempo juntos. Notarás si es que solo tú eres su interés amoroso. Averigua si trabajó en sus inseguridades, si fue a terapia psicológica, pues eso es fundamental para superar el problema. Si es así puedes darle una oportunidad. Si te falla, olvídalo definitivamente.

