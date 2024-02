Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

Hoy te cuento la historia de Cielo, de 46 años, que vive en Breña:

Buenos días, doctora. Le escribo porque ya no sé qué hacer con mi pareja, estoy súper desesperada. Llevo años conviviendo con él. Al inicio todo estaba tranquilo y tenía una armoniosa relación, pero en estos últimos meses he notado que Antonio se la pasa en YouTube, TikTok u oyendo música de cualquier tipo.

Normalmente no tendría problemas con ello, pero es que se la pasa con los audífonos todo el tiempo que está en casa y no me escucha. Cuando le pido ayuda con algo, tengo que acercarme a él y hablarle, casi levantando la voz, para que me escuche. Me irrita mucho porque me hace perder tiempo tener que ir hasta su cuarto.

Esos vídeos que ve lo hacen hablar tonterías. Dice cosas sin sentido “traka”, “fiu fiu” y cosas así. La verdad es que me resulta incómodo verlo así, es como si me hubiera casado con un adolescente.

Intenté hablar con él, pero él sólo se defiende diciendo que es su manera de divertirse y que mientras ayude en casa no debería haber problema. La verdad es que ambos ayudamos pero creo que esto lo está entorpeciendo todo.

No sé si lo mejor sea tratar de entenderlo o ayudarle a dirigir sus gustos a algo más productivo. No quiero seguir discutiendo por ello. ¿Qué sería lo mejor para ambos, doctora?

CONSEJO

Estimada Cielo, creo que como su pareja está bien que le señales sus malos hábitos. Usar audífonos constantemente puede dañar los oídos de tu pareja. Intenta llevarlo con un especialista si es necesario para que le explique los riesgos de su comportamiento. Habla con él mostrando tu preocupación y evitando los reclamos. Ánimos.