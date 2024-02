Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Marcela, de 42 años, que vive en Lince:

Doctora Moro, mi problema es bastante superficial, sin embargo, recurro a usted porque hasta ahora no he podido solucionarlo. Lo que ocurre es que últimamente mi marido usa unos bidivís muy desagradables y me da hasta vergüenza ajena.

Ramiro, mi esposo, tiene un buen cuerpo, pero eso no significa que debe estar mostrando sus músculos a diestra y siniestra. Verlo casi sin polo no solo es incómodo para mí, sino para la gente también. Las prendas de mi pareja no le cubren ni las tetillas, parecen unos harapos.

Cuando le he pedido que use una ropa más recatada, se ha enojado conmigo y me ha tildado de celosa y fastidiosa. No entiendo cómo mi marido no se da cuenta cuando lo miran las personas, algunas se ríen y otras colocan cara de desagrado. Pero, en su mente, él cree que se ve como un papichulo.

Lo peor de todo es que se escuda en las altas temperaturas, pero todos estamos muriendo de calor y no andamos de descarados. Como si fuera poco, incluso, ha cortado varios polos suyos y los ha convertido en esos horrendos bidivís que lo hacen ver como un forajido.

Últimamente, he preferido hacer mis cosas solas, como ir al mercado, porque no me gusta caminar junto a Ramiro. Ya no sé ni cómo hablarle, señora Moro. ¿Qué hago?

CONSEJO

Estimada Marcela, quizás estás siendo muy dura con las críticas a tu esposo y por eso él se ha obstinado en seguir usando esas prendas que tanto te incomodan. Lo recomendable es dialogar desde el respeto y hacerle entender que otro tipo de vestimenta le quedaría mucho mejor. En caso no quiera escuchar tus consejos, deja de lado el tema. No te estreses. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe