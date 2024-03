Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Alejandra, de 27 años, que vive en Comas:

Estimada doctora Moro, necesito que me ayude a resolver unas cuestiones amorosas, por favor.

Resulta que desde hace casi cuatro años tengo una relación con Samuel. Siempre creí que él y yo nos haríamos viejitos juntos. Sin embargo, su trabajo como ingeniero de minas ha provocado que nos distanciemos. Hace nueve meses aproximadamente él comenzó a trabajar en una mina en Pasco. Permanece allá 20 días y regresa por 10 días a Lima. Durante el tiempo que está en la capital convivimos una semana. El resto de días se queda en la casa de sus padres y sale con algunos amigos.

Debido a los pocos días que estamos juntos me siento sola la mayor parte del tiempo. Eso ha originado que me interese por alguien más. Se trata de un compañero de trabajo con el que salgo de vez en cuando como amigos. No ha pasado nada con él, pero me atrae mucho. Temo interesarme cada vez más y más en este chico y que pase algo de lo que tal vez pueda arrepentirme.

Yo amo a Samuel. De eso estoy segura, incluso pensábamos casarnos a finales de este año, pero no sé si eso se llegará a concretar. Tengo dudas con respecto a mi futuro con él. Por otro lado, está mi atracción hacia este compañero de trabajo.

Señora Moro, ¿qué hago?, ¿me alejo de este chico?, ¿usted cree que mi relación con Samuel pueda salvarse? Estoy confundida. No sé qué pensar, no sé qué hacer. Ayúdeme a encontrar una solución, por favor.

CONSEJO

Estimada Alejandra, entiendo la situación. Si dices que amas a Samuel lo mejor será que le digas lo que sientes. Él tiene que estar al tanto. Así podrán tomar acciones para mejorar su relación. Propongan alternativas para verse más y mantener mayor comunicación. Si deciden seguir adelante juntos, te aconsejo que te alejes de ese compañero de trabajo que te atrae. Saludos.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe