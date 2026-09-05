Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lesly de 33 años, que nos escribe desde Chorrillos.

Doctora Magaly, quisiera su consejo porque últimamente me siento triste y melancólica al recordar cómo era mi pareja hace unos años y cómo viene comportándose conmigo. Entiendo que con el tiempo, una relación va cambiando, pero no sé si sea nuestro caso.

Cuando empezamos a salir, una de las cosas que más me enamoró de Andrés fue lo detallista que era conmigo. Me mandaba mensajes durante el día para decirme que me extrañaba, alguna vez llegaba con flores sin que fuera una fecha especial y constantemente buscaba sorprenderme con una salida o algún pequeño plan.

No necesitaba grandes regalos, porque esos detalles me hacían sentir querida y especial. Sin embargo, con el paso de los años todo eso ha ido desapareciendo. Ahora nuestras conversaciones son prácticamente sobre el trabajo, las cuentas, las compras y las cosas que tenemos que hacer.

Si quiero salir a cenar, normalmente soy yo quien propone el lugar y organiza todo. Incluso, en fechas especiales siento que tengo que recordarle que hagamos algo. Cuando le digo que extraño al hombre detallista de antes, me responde que ya llevamos cinco años juntos y que es normal que las cosas cambien.

Sé que el amor no puede mantenerse como en los primeros meses de una relación, pero extraño sentir que Andrés todavía tiene ganas de conquistarme. A veces me pregunto si estoy pidiendo demasiado o si es normal que pase esto después de cinco años juntos. ¿Usted qué piensa? ¿Estoy exagerando o debo preocuparme y hablar con él?

CONSEJO

Querida Lesly, no guardes ese sentimiento por miedo a parecer exigente. En una relación es importante sentir que su pareja todavía tiene ganas de conquistarla y de hacerle sentir especial. Cuéntale lo que sientes y dile concretamente qué cosas pequeñas extrañas. También pueden recuperar juntos la costumbre de tener citas o sorprenderse de vez en cuando.