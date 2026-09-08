Una eventual crecida del río Lurín podría generar graves consecuencias para las poblaciones cercanas a su cauce y afectar importantes vías de comunicación del sur de Lima. Ante este escenario, Rosa Elva Torrejón Aragón, candidata a la alcaldía de Lurín, advirtió que el distrito debe acelerar las acciones de prevención y no esperar a que ocurra una emergencia.

“El sur de Lima podría quedar incomunicado si no actuamos a tiempo. El río Lurín presenta acumulación de material de arrastre en determinados sectores y necesitamos que las autoridades competentes evalúen inmediatamente las condiciones del cauce y ejecuten los trabajos preventivos que correspondan”, señaló.

La candidata expresó su preocupación por los posibles efectos de lluvias intensas asociadas a un eventual Fenómeno El Niño, que podrían provocar desbordes, inundaciones y daños en viviendas, vías, puentes e infraestructura ubicada en zonas vulnerables.

“Lurín no puede esperar una tragedia para recién reaccionar. Tenemos que prepararnos ahora. La prevención salva vidas”, afirmó.

Torrejón planteó realizar una evaluación técnica de los puntos críticos del río y ejecutar, en coordinación con las entidades responsables, los trabajos de prevención necesarios. También propuso fortalecer los planes de contingencia, preparar a los vecinos y mejorar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia.

Salud e infraestructura, prioridades para Lurín

Entre sus principales propuestas, Torrejón destacó la gestión del Hospital Solidario de Lurín, proyecto largamente esperado por los vecinos. Señaló que el distrito cuenta con apenas siete establecimientos de salud para una población proyectada de 120 mil habitantes al 2026 y no dispone de ningún hospital en su territorio.

“Los vecinos merecen contar con servicios de salud dignos y cercanos. El Hospital Solidario de Lurín será una prioridad durante mi gestión”, sostuvo.

Asimismo, indicó que, en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y con el respaldo de Rafael López Aliaga, existe el compromiso de gestionar su ejecución durante los primeros meses de gobierno, con la meta de concretarlo al tercer mes. También propuso gestionar Policlínicos Municipales para ampliar la atención primaria en las diferentes zonas del distrito.

En infraestructura, planteó impulsar la doble vía en la Panamericana Antigua y recuperar y ampliar el malecón hacia las playas San Pedro y Arica. Además, propuso fortalecer la seguridad ciudadana, promover talleres deportivos para niños y jóvenes y ampliar las áreas verdes para convertir a Lurín en “el pulmón de Lima Metropolitana”.

“Lurín tiene todo para progresar, pero primero tenemos que proteger a nuestra gente. Soy una candidata que quiere trabajar con el pueblo y para el pueblo”, concluyó.