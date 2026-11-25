Tras el fuerte oleaje anómalo registrado en el litoral chalaco, el alcalde de la Municipalidad Provincial del Callao, César Pérez, dispuso la ejecución de trabajos preventivos de limpieza y retiro de piedras que fueron desplazadas hacia la vía, con el apoyo de maquinaria pesada para agilizar las labores y garantizar mejores condiciones de tránsito.

Desde primeras horas de la mañana, el personal municipal realizó trabajos de limpieza desde el tramo de Chucuito hasta Santa Rosa, retirando los materiales arrastrados por el mar, con el objetivo de mantener la vía en condiciones seguras y facilitar la circulación de los vehículos evitando posibles accidentes.

Luego del cierre temporal dispuesto como medida preventiva ante el oleaje, la Costa Verde del Callao ya se encuentra abierta al tránsito vehicular. Sin embargo, ante la posibilidad de que se presenten nuevos fenómenos anómalos, se podría restringir nuevamente el tramo comprendido entre Chucuito y Santa Rosa.

El alcalde del Callao, César Pérez, exhortó a los vecinos y conductores a mantener las precauciones necesarias, debido a que la alerta por oleaje anómalo se mantiene hasta el próximo 27 de noviembre. Asimismo, recomendó utilizar únicamente el tercer carril, el que se encuentra junto a la vía de retorno al Callao, y evitar transitar por el carril más cercano a la playa.

“Les pedimos a nuestros vecinos que tengan mucho cuidado, porque hasta el día 27 vamos a tener oleaje anómalo. Utilicen solamente el tercer carril, el que está pegado a la vía de regreso al Callao. No utilicen el carril que está junto a la playa, porque lamentablemente las olas hacen que las piedras rebalsen y salgan disparadas como pequeños proyectiles, lo que puede poner en riesgo a los conductores”, advirtió el burgomaestre.

Finalmente, César Pérez reafirmó que la Municipalidad Provincial del Callao continuará trabajando para proteger a los vecinos y garantizar la seguridad en las vías, pero hizo un llamado a los conductores a colaborar, respetar las recomendaciones y mantener una conducta responsable mientras persista el oleaje anómalo.