La Beneficencia de Lima presenta dos rutas especiales para acercar al público a la historia y el patrimonio cultural de la ciudad. Las actividades, que se realizarán el mismo sábado 28 de noviembre, incluyen un recorrido por tres espacios históricos y una visita nocturna temática por los cenotafios del Museo Cementerio Presbítero Maestro.

La primera será una nueva edición de «Rutas de la Beneficencia», actividad que tuvo gran acogida a inicios de año y que comprende un circuito por cuatro espacios culturales y patrimoniales a cargo de la institución.

El punto de encuentro será la sede central de la Beneficencia de Lima, ubicada en el jirón Carabaya 641, a las 4:30 p. m., un inmueble que funcionó como casa de recogimiento para “doncellas pobres y mujeres divorciadas”, y que hoy alberga el Centro Cultural Casa de Divorciadas. Los participantes también visitarán el Archivo Histórico, donde se conservan valiosos documentos de los periodos colonial y republicano de Lima.

La siguiente parada será la Plaza de Acho, fundada en 1776 y declarada Monumento Histórico. Los visitantes recorrerán el ruedo y accederán al Museo Taurino de Acho, cuya colección reúne óleos de corridas históricas, antiguos carteles taurinos, grabados, litografías, esculturas y trajes de luces.

El tour culminará en el Museo Cementerio Presbítero Maestro, el camposanto más antiguo de América Latina, donde descansan destacadas figuras de la historia peruana. Durante la visita nocturna, los asistentes también conocerán el significado de la iconografía funeraria presente en sus monumentos.

La tarifa incluye un guiado y el servicio de movilidad durante toda la ruta. Las reservas se realizan a través del número de WhatsApp 972 868 216.

Memorias Talladas

Ese mismo día, a las 7:00 p. m., se desarrollará «Memorias Talladas: Cenotafios que cuentan historias», una visita temática por los monumentos conmemorativos dedicados a expresidentes, héroes nacionales y personajes vinculados a la historia del Presbítero Maestro.

Entre los puntos de visita figuran los cenotafios de los expresidentes Ramón Castilla y Miguel Iglesias, así como los monumentos dedicados a Daniel Alcides Carrión, mártir de la medicina peruana, y al héroe nacional Alfonso Ugarte.

También se conocerán los cenotafios de Mariano Necochea y Bernardo Monteagudo, quienes participaron activamente en los procesos de independencia del Perú. La experiencia también incluirá el mausoleo vacío de Sofía Bergmann de Dreyfus, cuya historia está vinculada a un relato de amor y tragedia.

La visita contará con iluminación mediante velas, un recurso que permitirá apreciar los monumentos desde una perspectiva distinta. Para conocer la tarifa y reservar un cupo, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp 972 868 216.