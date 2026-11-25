Cambiar de ruta para llegar a casa, evitar determinados espacios públicos, modificar la forma de vestir o compartir la ubicación en tiempo real con familiares y amigos son algunas de las medidas que muchas mujeres incorporan a su vida cotidiana para sentirse más seguras. Frente a esta realidad, saber cómo actuar ante una situación de acoso callejero puede ayudar a quienes la enfrentan y a las personas que son testigos.

Una de las herramientas para intervenir de manera segura es la metodología de las 5D, desarrollada por la organización internacional Right To Be. Esta propone cinco formas de responder ante situaciones de acoso, sin poner en riesgo a la persona afectada ni a quien decide ayudar.

Cinco formas de actuar frente al acoso callejero:

Distraer: interrumpir el acoso con una pregunta o conversación cotidiana para desviar la atención de quien acosa y facilitar que la víctima se aleje.

interrumpir el acoso con una pregunta o conversación cotidiana para desviar la atención de quien acosa y facilitar que la víctima se aleje. Delegar: pedir ayuda a otras personas, al personal de seguridad o a las autoridades presentes.

pedir ayuda a otras personas, al personal de seguridad o a las autoridades presentes. Documentar: registrar lo ocurrido únicamente si es seguro y si la persona afectada ya está recibiendo ayuda. No difundir imágenes sin su consentimiento.

registrar lo ocurrido únicamente si es seguro y si la persona afectada ya está recibiendo ayuda. No difundir imágenes sin su consentimiento. Dar asistencia: preguntar si la persona necesita ayuda, escucharla sin juzgar y ofrecerle acompañamiento.

preguntar si la persona necesita ayuda, escucharla sin juzgar y ofrecerle acompañamiento. Dirigirse a quien acosa: expresar rechazo o pedir que se detenga únicamente si hacerlo es seguro. No es necesario confrontar directamente para ayudar.

Estas herramientas forman parte de Stand Up contra el acoso callejero, una iniciativa de L’Oréal Paris en alianza con Right To Be, que brinda capacitación gratuita para reconocer estas conductas y aprender a intervenir. Los entrenamientos están disponibles en www.standup-international.com.

La necesidad de contar con estas herramientas se refleja en las cifras. En Perú, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre 2024 y 2025 los Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) atendieron a 987 mujeres víctimas de acoso sexual callejero, de las cuales el 53 % eran menores de 18 años.

A nivel internacional, estudios de Ipsos y L’Oréal Paris realizados en 2021 y 2023 revelaron que el 80 % de las mujeres ha experimentado acoso sexual en espacios públicos y el 76 % de las personas ha presenciado alguna situación de este tipo. Además, el 86 % reconoce que falta conocimiento sobre cómo intervenir y solo una de cada cuatro mujeres que ha sufrido acoso callejero afirma haber recibido ayuda.

El acoso callejero comprende comentarios de carácter sexual, silbidos, gestos obscenos, persecuciones, miradas intimidantes y contacto físico sin consentimiento. Aunque estas conductas suelen minimizarse, afectan la libertad, autonomía y participación de las mujeres en los espacios públicos.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, Eduardo Gotuzzo, presidente de L’Oréal Groupe para Centroamérica y la Región Andina, señaló que modificar las rutinas por miedo al acoso no debe considerarse algo normal. También destacó la necesidad de promover la educación y brindar herramientas para que más personas sepan cómo actuar frente a estas situaciones.

Desde la implementación de Stand Up, se han realizado 133.270 entrenamientos en Centroamérica y la Región Andina (CERAN). Durante 2025 se llevaron a cabo 28.782 y, en lo que va de 2026, la cifra alcanza los 24.784.

Caminar por la calle, utilizar el transporte público, estudiar, trabajar o disfrutar de una ciudad sin miedo no debería ser un privilegio, sino un derecho para todas las mujeres.