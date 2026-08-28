El Anillo Vial de Lima y Callao avanza hacia su ejecución con el respaldo financiero de COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, que participa con US$ 63,3 millones en el primer cierre financiero de hasta US$ 190 millones, destinado a la adquisición y liberación de predios privados necesarios para el desarrollo de esta importante infraestructura vial. El proyecto, promovido por ProInversión, busca transformar la movilidad en Lima y Callao y mejorar la conexión entre distintos puntos de la ciudad.

La operación cuenta también con la participación de BBVA de España y MUFG Bank de Japón, y permitirá continuar con la liberación progresiva de las áreas requeridas para avanzar hacia la ejecución de las obras.

La participación de COFIDE contribuye a viabilizar el financiamiento de infraestructura de gran escala y refleja el rol del Banco de Desarrollo del Perú como articulador entre el Estado y el sistema financiero para movilizar recursos hacia proyectos que contribuyen al cierre de brechas y al desarrollo del país.

El impacto de esta obra será directo para un estimado de 4,5 millones de personas. El Anillo Vial contempla aproximadamente 34,8 kilómetros de infraestructura y conectará 12 distritos de Lima y Callao, permitiendo reducir tiempos de desplazamiento y mejorar el acceso a zonas estratégicas para el trabajo, los servicios y la actividad económica. De acuerdo con estimaciones de ProInversión, algunos recorridos, como el que conecta Ate con Independencia, podrían reducirse de aproximadamente 60 a 15 minutos.

“La participación de COFIDE, con US$ 63,3 millones, demuestra nuestra capacidad para contribuir a viabilizar proyectos de infraestructura de gran escala con impacto concreto en la vida de millones de ciudadanos. El Anillo Vial es mucho más que una gran obra: es un proyecto que puede transformar la movilidad de Lima y Callao, permitiendo recuperar tiempo para las familias, el trabajo y las actividades económicas”, señaló Jorge Manuel Velarde Arnáez, presidente del Directorio de COFIDE.

El proyecto también fortalecerá la conexión con importantes puntos de la actividad económica y logística, como el puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el puerto de Chancay y el futuro Parque Industrial de Ancón.

“Desde COFIDE entendemos que financiar infraestructura también significa generar oportunidades. La articulación entre el Estado, el sector privado y las instituciones financieras permite movilizar recursos de largo plazo hacia proyectos que elevan la competitividad y mejoran la calidad de vida de millones de peruanos”, agregó Velarde.

Con este primer cierre financiero y el primer desembolso, el proyecto Anillo Vial da un paso concreto hacia la liberación de los terrenos necesarios para su desarrollo. Para los ciudadanos, este avance acerca la posibilidad de contar con una ciudad mejor conectada, con menores tiempos de viaje y una movilidad más eficiente y segura.