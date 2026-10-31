Aurora Caruajulca

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El calor no solo se siente en las calles de Lima, también se hace notar en los bolsillos de quienes buscan cómo combatirlo. Abanicos, sombrillas, gorras y sombreros se han convertido en los productos más buscados en el Mercado Central, donde los comerciantes aprovechan las altas temperaturas para impulsar sus ventas.

En los jirones Cusco y Paruro, los colores de las sombrillas y la variedad de abanicos llaman la atención de los compradores. Lo que antes eran tiendas dedicadas principalmente a vender electrodomésticos ahora son negocios que ofrecen artículos para protegerse del sol.Según los comerciantes, alrededor de 50 tiendas se han sumado a este rubro ante el aumento de la demanda. Una muestra de cómo el calor también está cambiando el movimiento comercial en el Centro de Lima.

LOS MÁS SOLICITADOS. Uno de los productos más solicitados son los abanicos, que se comercializan a precios accesibles y en diferentes modelos. En Importaciones María Luján, ubicada en la cuadra 7 del jirón Paruro, se pueden encontrar desde S/3 al por mayor.

“El público los lleva para regalar a familiares, amigos e instituciones. Son muy solicitados”, comentó una de las vendedoras a este diario.

Las sombrillas también registran una importante demanda y se ofrecen en distintos tamaños y colores, tanto para niños como para adultos. Las infantiles cuestan desde S/10, mientras que las de adultos se venden desde S/20.Los comerciantes aseguran que pueden vender entre 20 y 30 sombrillas al día, una cifra que refleja el movimiento comercial generado por la necesidad de protegerse de los rayos solares.

Esta demanda responde a las condiciones climáticas de Lima, donde durante los meses de verano las temperaturas suelen elevarse y la sensación de calor se intensifica, especialmente al mediodía y durante las primeras horas de la tarde.

Así, los accesorios de protección solar han dejado de ser artículos exclusivos de temporada y se convierten en productos de uso cotidiano para quienes trabajan en las calles, realizan compras o deben movilizarse largas distancias.

El movimiento no solo beneficia a los comerciantes del Mercado Central, sino que también abre oportunidades para importadores y distribuidores de Lima y del Interior, que abastecen los negocios con productos de diferentes precios y presentaciones.gradospuede llegar a subir la temperatura en Lima en la siguiente semana, advirtió el Senamhi.Ventiladores en los modelos pie, torre y techo desde los S/ 50 se pueden encontrar en el jirón Paruro