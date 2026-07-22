Un total de 102 escolares del colegio Juan Pablo Peregrino, del distrito de Carabayllo, lograron ingresar a la Universidad Nacional del Callao (UNAC), que el último domingo 19 de julio realizó su proceso de admisión.

Del total de ingresantes de la institución educativa, 15 de ellos figuran entre los primeros puestos en las carreras de Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería Eléctrica, Administración, Contabilidad, entre otras.

De las 1058 vacantes ofrecidas por la UNAC en la modalidad ordinaria, el 10 % ha sido obtenida por los jóvenes de Quinto Año del colegio de Lima Norte.

Según informan representantes de la institución educativa, la mayoría de escolares postularon por primera vez y han logrado puntajes sobresalientes. Tal es el caso de Luana Flores Espinoza y Angello Corasma Nolasco (16 años) ingresaron Primer Puesto a las carreras de Economía Ingeniería Industrial, respectivamente; José Urquiza Antezana, Mauricio Arrascue Loyola (16) y Mathías Carhuachín Soto (17 años) ocuparon el Segundo Puesto en Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería en Alimentos respectivamente.

Un total de 102 escolares del colegio Juan Pablo Peregrino, del distrito de Carabayllo, lograron ingresar a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) en el último examen de admisión. / FOTO: Difusión

Un total de 102 escolares del colegio Juan Pablo Peregrino, del distrito de Carabayllo, lograron ingresar a la Universidad Nacional del Callao (UNAC) en el último examen de admisión. / FOTO: Difusión

Derek Miranda Díaz, Nathan Flores Hilario, Alessandro Callupe Altamirano, Giancarlo Marca Erazo y Franco Herrera Payajo (16 años) ingresaron Tercer y Cuarto Puesto a las carreras de Administración, Ingeniería en Alimentos, Contabilidad, Industrial e Ingeniería Pesquera.

La directora, Lic. Yamiry Julca Sánchez señala que los resultados de cada año en los exámenes de admisión son porque se brinda una enseñanza de gran nivel, cuentan con psicólogos y la motivación en el aula es parte del día a día,

“Contamos con excelentes profesores, que motivan a diario a los estudiantes a que asuman diferentes retos personales pensando en el futuro, tenemos psicólogos en cada nivel educativo porque el acompañamiento emocional es vital en el niño y adolescente y en las tardes brindamos asesorías y reforzamiento académico gratuito para todos los estudiantes culminen satisfactoriamente el año escolar. También, los padres de nuestro colegio apoyan incondicionalmente a sus hijos en el estudio y estoy muy agradecida de ello”, comentó la directora.

El examen de la UNAC consistió en 70 preguntas con las que se evaluaron aptitudes académicas y conocimiento. La entrega de las credenciales de ingreso empezará el 3 de agosto por orden alfabético.