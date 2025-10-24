La Asociación de Voluntarias por los Niños con Cáncer - Magia cuenta con el albergue “Casa Magia”, que abrió sus puertas en el 2016. Y el pasado 20 de octubre celebró un aniversario más acogiendo a más valientes con enfermedades oncológicas de escasos recursos.

Trabajan de la mano con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y otros hospitales que atienden a niños con cáncer, para poder recibirlos y que continúen sus tratamientos sin interrupción alguna.

"Casa Magia" cumple 9 años brindando alojamiento a niños con cáncer de provincias, junto a sus padres, madres o tutores, mientras dure su tratamiento.

En el albergue “Casa Magia” se brinda al niño y a su padre, madre o tutor, alojamiento, alimentación, apoyo psicológico, recreación y todo lo necesario para que pueda llevar y superar la enfermedad.

Hasta la fecha, han brindado hospedaje a más de 400 niños, logrando que muchos de ellos lleguen al ansiado “toque de campana”.

“Casa Magia” está ubicada en el Jr. San Agustín 634, en el distrito limeño de Surquillo. En la actualidad cuentan con 32 habitaciones y ya se están haciendo las coordinaciones respectivas para la ampliación del albergue. Se tiene previsto llegar a 50 habitaciones.

Las personas interesadas en colaborar con esta incansable labor, pueden donar en la página web: www.lamagiacuraelcancer.com o donar vía Yape al celular 946 493 104.