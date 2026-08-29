La formalización predial urbana es una prioridad del Gobierno y, en ese marco, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, inicia una nueva etapa de trabajo orientada a impulsar y acelerar la inscripción y entrega de títulos de propiedad a las familias de todo el país.

Como parte de este nuevo impulso, la entidad presentó oficialmente el lema “¡Ya empezamos, no paramos!”, que marcará las acciones de Cofopri y acompañará el compromiso de alcanzar 1 millón de títulos de propiedad inscritos y entregados a nivel nacional.

“¡Ya empezamos, no paramos! Este es el compromiso que asumimos desde Cofopri: avanzar, acelerar y llegar a más familias que esperan la seguridad jurídica de sus viviendas. Tenemos una meta clara vamos a trabajar para hacerla realidad”, señaló Cecilia Castro Torres, directora ejecutiva de Cofopri.

La presentación se realizó en Chiclayo, durante una jornada en la que Cofopri entregó 114 títulos de propiedad a las familias de Lotización La Parada, quienes esperaron 18 años para formalizar sus viviendas y lograron concretar este proceso en menos de un año.

La entrega se desarrolló casa por casa y estuvo encabezada por la directora ejecutiva, junto a las brigadas de la entidad, quienes llevaron los títulos directamente a las familias beneficiarias.

La titular de Cofopri destacó que detrás de cada título existe una historia de espera y perseverancia, por lo que el objetivo de la entidad es que la formalización llegue de manera más oportuna a quienes todavía no cuentan con seguridad jurídica sobre sus predios.

“Hoy estamos entregando títulos a familias que esperaron 18 años. Este es el tipo de resultado que queremos multiplicar en todo el país. Vamos a fortalecer nuestro trabajo en campo y a impulsar los procesos para que más familias puedan acceder a su título de propiedad”, agregó.

Con el lema “¡Ya empezamos, no paramos!”, Cofopri inicia así una etapa enfocada en hacer más ágil y cercana la formalización predial urbana, con la meta de que durante los próximos cinco años 1 millón de familias puedan contar con la seguridad jurídica que representa un título de propiedad.