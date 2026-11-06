La anulación de la segunda vuelta por presuntas irregularidades en la votación electrónica abrió un nuevo escenario de incertidumbre en la Universidad Nacional de Ingeniería.

Mientras se prepara una nueva elección presencial para el 10 de noviembre, persisten las interrogantes sobre los 255 sufragios cuestionados y las garantías para recuperar la confianza de docentes y estudiantes.

La elección del próximo rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) dejó de ser una disputa entre dos listas y se convirtió en una controversia que compromete la confianza en sus propios mecanismos democráticos.

La denuncia de una presunta suplantación de votos durante la segunda vuelta del 28 de octubre obligó a anular el proceso y convocar nuevamente a las urnas, en medio de cuestionamientos sobre la seguridad del sistema electoral universitario.

El episodio ha puesto bajo presión a las autoridades electorales y ha trasladado la preocupación al conjunto de la comunidad universitaria. Docentes y estudiantes necesitan garantías de que el resultado de la próxima votación reflejará realmente la voluntad de quienes integran la institución. La incertidumbre no solo gira en torno a quién ocupará el Rectorado durante el periodo 2026-2031, sino también a la transparencia con la que se conducen las decisiones que definirán el futuro de la universidad.

De acuerdo con la denuncia presentada ante el Ministerio Público por la presidenta del Comité Electoral Universitario, Raquel Medina Rodríguez de Castañeda, se habrían identificado 255 votos irregulares durante la jornada electoral del 28 de octubre. Los registros proporcionados por el proveedor de la plataforma consignarían movimientos entre las 10:13 y las 14:23 horas, incluidos accesos vinculados a una dirección IP de la propia UNI.

La controversia se originó cuando docentes reportaron que el sistema registraba sus votos como emitidos antes de que hubieran participado en la elección. Estas comunicaciones, junto con capturas de pantalla y otros registros, forman parte de los documentos presentados ante la Fiscalía. Hasta el momento, sin embargo, no se ha establecido quién habría realizado las operaciones cuestionadas ni si existió una coordinación detrás de ellas.

El caso, registrado con el N.° 506014506-2026-3532-0 en la Sexta Fiscalía Corporativa Penal de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, deberá esclarecer el origen de las conexiones, los dispositivos utilizados y las eventuales responsabilidades. La investigación también tendrá que determinar si los hechos respondieron a una vulneración informática o a una intervención deliberada en el proceso electoral.

Frente a este escenario, el Comité Electoral Universitario dispuso la anulación de la segunda vuelta. Además, la Defensoría del Pueblo recomendó contar con la asistencia de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el objetivo de reforzar las garantías de transparencia y seguridad.

La nueva votación se realizará el martes 10 de noviembre, de manera presencial, entre las 9:00 a. m. y las 6:00 p. m., con asistencia técnica de la ONPE. Las listas 1 y 8 volverán a disputar la conducción de la universidad, esta vez bajo un mecanismo distinto al sistema electrónico cuestionado.

Pero el cambio de modalidad no resuelve por sí mismo el problema de fondo. La comunidad universitaria aún espera conocer qué ocurrió durante la jornada anulada y quiénes serían los responsables de los votos que, según los docentes denunciantes, nunca emitieron. La investigación fiscal tendrá que ofrecer respuestas, mientras las autoridades universitarias enfrentan el desafío de garantizar que la nueva elección se desarrolle sin cuestionamientos.

La UNI se prepara para volver a las urnas, pero llega a esta nueva jornada con una deuda pendiente: esclarecer las denuncias y recuperar la confianza de una comunidad que necesita certezas sobre la legitimidad de sus autoridades.