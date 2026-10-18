El Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a los padres y cuidadores controlar el consumo de golosinas en Halloween, debido al riesgo de sobrepeso, obesidad y diabetes tipo 2 asociado al exceso de azúcar.

La endocrinóloga pediatra Pamela Azabache precisó que durante los dos primeros años de vida no se recomienda ofrecer azúcares añadidos ni golosinas, por su impacto en el desarrollo nutricional y metabólico.

La advertencia coincide con el aumento de la demanda de dulces por las celebraciones de Halloween. Según PedidosYa, los pedidos de golosinas por delivery crecerán cerca de 350%, con chocolates, caramelos, gomitas y galletas entre los productos más solicitados. Ante ello, el Minsa exhorta a las familias a moderar el consumo de estos productos y fomentar hábitos de alimentación saludable desde la infancia.